Foiano di Val Fortore protagonista delle due ruote: ecco la Mtb South Experience Sindaco Ruggiero: promozione del territorio fondamentale. Tappa grazie all'Asd Feudum Mazzoccae FOTO

Il Comune di Foiano di Val Fortore protagonista dello sport, specialmente quello in sella alle due ruote e della valorizzazione del territorio. “Tutto questo lo facciamo per tenere alta l'attrazione verso un territorio stupendo, verso le zone interne e per combattere lo spopolamento. Per dimostrare ai nostri giovani che anche qui ci sono delle prospettive, delle potenzialità” ha infatti rimarcato il sindaco Giuseppe Ruggiero che ieri sera ha aperto i lavori di presentazione della MTB South Experience, la ciclo escursione in sella alle mountain bike che farà tappa a Foiano di Val Fortore il 23 giugno grazie all'associazione Asd Feudum Mazzoccae, presieduta da Vincenzo Esposito.

Sono quattordici le tappe 2024 della Mtb South experience. Quattro le regioni interessate: la Campania, la Puglia, il Molise e l'Umbria.

Foiano di Val Fortore e l'intero Fortore protagonisti quest'anno grazie alla tappa partenza del Giro d'Italia. Appuntamento per il quale il sindaco Ruggiero è al lavoro da mesi. Non solo la Corsa Rosa, “ma sarà un anno straordinario per il nostro territorio” ha rimarcato la fascia tricolore Giuseppe Ruggiero che ha poi spiegato: “La manifestazione rosa porterà una serie di iniziative tra aprile e maggio e la Mtb South Experience è una di essa”.

Foiano di Val Fortore che negli ultimi anni “grazie anche all'evoluzione delle bike elettriche e le mountain bike è al centro di percorsi bellissimi da attraversare in bici. Passeggiate che riescono a far conoscere a tutti le nostre bellezze naturalistiche”.

Tornando al Giro d'Italia “la macchina organizzativa è al lavoro: “I preparativi sono frenetici – assicura il sindaco Ruggiero – ci saranno appuntamenti importanti: l'incontro con Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, la storia del ciclismo degli anni '90, poi ci sarà la notte rosa e la corsa notturna che organizzeremo al tramonto”.

E' felice, soddisfatto il sindaco di Foiano di Val Fortore per l'organizzazione e ancor prima per essere riuscito a realizzare quello che sembrava essere un sogno: il passaggio e la tappa del Giro d'Italia a Foiano: “Un evento storico, l'ultima volta il Giro è passato per Foiano quasi cento anni fa...”.

La tappa di Foiano della Mtb South Experience vedrà coinvolti tanti attori e tanti territori come ha rimarcato durante la presentazione della tappa il presidente della Asd Feudum Mazzoccae, Vincenzo Esposito: “Si tratta di una ciclo escursione. Facciamo parte di questo circuito di 14 associazioni e il calendario delle tappe anno dopo anno si sta ampliando sempre di più. Ci sarà un punto di partenza a Foiano e condurremo i cicloturisti in paesaggi bellissimi a partire dal bosco di Frosolone per poi raggiungere località San Giovanni a Mazzocca dove oltre il santuario c'è il lago che è bellissimo per poi percorrere i sentieri dei parchi eolici che ben si prestano alle mountain bike per far conoscere il nostro territorio”. Non solo biciclette ma nelle iniziative dell'associazione ci sono anche giornate ed eventi dedicate al trekking, sempre per valorizzare e far conoscere i nostri stupendi territori.

Affollata la sala del Consiglio comunale di Foiano di Valfortore in occasione della presentazione della tappa fortorina della Mtb South Experience. Tra gli altri, presenti il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, il sindaco di Reino Antonio Calzone, il vicesindaco di Solopaca, Giuseppe Canelli, il presidente provinciale del Csi, Alessandro Mauro e i rappresentanti di numerose associazioni.