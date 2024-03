Si adottano i cani del Nucleo cinofili della Polizia penitenziaria di Benevento Il video degli splendidi animali per anni al servizio della comunità. Ora cercano affetto e riposo

Anche per gli amici a quattro zampe in servizio presso il Nucleo Cinofili della Polizia penitenziaria di Benevento arriva il meritato riposo dopo anni a servire la comunità al fianco degli agenti che li hanno addestrati, accuditi e curati.

L'appello per le adozioni arriva direttamente dalla casa circondariale di Benevento e riguarda la possibilità di adottare tre splendidi esemplari: Zelda, simil pastore tedesco di 2 anni; Barry, pastore tedesco di 13 anni r Igor, corso di 10 anni (alla fine dell'articolo le schede).

Eventuali richieste di adozione dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica cinofili.cc.benevento@giustizia.it che, nel rispetto della normativa vigente, previo valutazione di idoneità degli adottanti da parte del personale cinofilo della Polizia Penitenziaria, saranno valutate al fine della cessione gratuita.

Eventuali richieste di informazioni telefoniche potranno avvenire contattando il numero 082453451.

SCHEDE DEI CANI IN ADOZIONE

Simil Pastore Tedesco ZELDA

età: 2 anni

aspetti caratteriali: timida con gli estranei, molto socievole con le persone che conosce. Socializzata con i propri simili, non testata con i gatti

Patologie: esente, gode di ottima salute

Pastore Tedesco BARRY

età: 13 anni

aspetti caratteriali: Poco incline alla socializzazione con le persone e in particolarmente con i bambini difficoltà di socializzazione con altri animali e in particolar modo con i gatti

PATOLOGIE: Marcata ipertrofia dei muscoli degli arti posteriori; Ridotta tolleranza all’esercizio fisico; Lieve soffio sul folaio della valvola tricuspide riscontrato tramite ecografia; Artrosi moderata della testa del femore dx e moderata /grave della testa del femore sx; Stenosi lombo/sacrale secondaria e protusione delle vertebre discale L7-S1

terapie: trattamento con terapia farmacologica quotidiana a vita con Gabapentin 300 mg e alimentare ROYALCANIN tipo NEUTORED

cane Corso IGOR

età: 10 anni

aspetti caratteriali: Incline alla socializzazione con le persone, incline alla socializzazione con altri cani non testato con i gatti

PATOLOGIE: Osteoartrosi del gomito sx; Lieve Artrosi di Ginocchio sx; Ipertrofie muscolari a sx in seguito ad intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato; Osteoartreosi grave dell’ anca dx e sx

terapie: trattamento con terapia farmacologica quotidiana a vita con Gabapentin 300 mg , Synoquin Efa e Alevica e alimentare con ROYALCANIN tipo NEUTORED