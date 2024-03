Benevento: mille alberi a Parco De Mita. Mastella: così aiutiamo l'ambiente L'iniziativa con Rete Clima e Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto Think Forestry

Si guarda oltre la performance negativa incassata nella classifica stilata dal sole 24ore sul clima in Italia in cui Benevento si attesa agli ultimi posti: 89esima su 107 nella classifica e si prova a mettere in campo un'azione concreta per sconfiggere l'inquinamento ambientale. E' questo il senso della piantumazione di mille piante, tra alberi e arbusti a Parco De Mita grazie all'adesione alla campagna promossa da una partnership tra Rete Clima e Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto Think Forestry, parte della più grande Campagna nazionale Foresta Italia, promossa insieme a Coldiretti nazionale e PEFC Italia.

“Un progetto che ho fortemente sollecitato quando sono venuto a conoscenza dell'iniziativa di Intesa San Paolo – ha spiegato il sindaco Mastella – e che rappresenta un gesto concreto per la tutela dell'ambiente. Siamo così riusciti a realizzarlo in questo splendido parco che, dopo l'affidamento della gestione, credo che riusciremo a inaugurare nella prossima estate intitolandolo a Ciriaco De Mita ed è proprio qui che spero sorga un parco tematico dedicato alla suggestiva leggenda delle streghe che intendiamo valorizzare”.

“Oggi pianteremo specie autoctone, cioè locali – ha spiegato Paolo Viganò fondatore di Rete clima, ente tecnico che accompagna le aziende in percorsi di sostenibilità -, che contribuiranno ad una serie di funzioni importanti per il miglioramento della qualità dell'aria, l'assorbimento della Co2 e la tutela della biodiversità”.

“Con Think Forestry vogliamo piantare 100milioni di alberi in Italia – ha spiegato Giuseppe Nargi, direttore regionale di Intesa San Paolo -. Questa è la seconda iniziativa in Campania dopo quella sul fianco del Vesuvio per un'azione concreta, uno sforzo per combattere il cambiamento climatico e vincere questa battaglia”.