La sannita Bozzi nella task force della Società Europea di Gastroenterologia Il medico nominato nell'Esge per il corretto impiego dell'intelligenza artificiale in endoscopia

Importante riconoscimento per la Dott.ssa Rosamaria Bozzi, apprezzata Gastroenterologa ed Endoscopista sannita , che nei giorni scorsi e’stata nominata, tra i membri della taskforce istituita dalla Società’ Europea di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Esge) per il corretto impiego ed i possibili campi di applicazione dell’intelligenza artificiale in endoscopia digestiva. Attualmente l’intelligenza artificiale consente di migliorare la qualità degli esami endoscopici , anche in termini di sostenibilità,consentendo l’individuazione di lesioni potenzialmente cancerose, di piccole dimensioni, non visibili ad occhio nudo.

La Dott.ssa Bozzi è stata tra i primi specialisti in Campania ad utilizzare l’intelligenza in endoscopia digestiva e da tempo e’ impegnata nello sviluppo e divulgazione di innovativi devices endoscopici ( capsula del colon e piccolo intestino, colonscopia robotica, sistema muse per il trattamento endoscopico della malattia da reflusso gastro esofageo) per la diagnosi e la cura delle patologie dell’apparato gastrointestinale.