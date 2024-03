Demedicalizzazione, comitato "Sos Sanità": "Impatto forte in Valle Vitulanese" "Non sempre si ha tempo sufficiente per arrivo dell'auto medica"

A Vitulano nasce il Comitato “Sos Sanità” in difesa del Diritto alla Salute, un NO convinto al progetto di demedicalizzazione delle ambulanze.

Il portavoce Angelo Piazza spiega: "Il programma di demedicalizzazione delle ambulanze messo in campo dall’Azienda Sanitaria Locale di Benevento impatta gravemente anche sul comprensorio della Valle Vitulanese.

Una situazione che rischia di lasciare completamente scoperta un’area che soffre già della decentralizzazione del presidio di continuità assistenziale, e che ora rischia di pagare un prezzo altissimo dal taglio del personale medico a bordo delle ambulanze.

Appare evidente l’importanza del servizio di emergenza urgenza sul nostro territorio, in particolare la presenza del medico nel team si configura in molti casi come indispensabile, specie in termini di tempestività e riuscita stessa dell’intervento. Non sempre infatti si dispone di tempo sufficiente all’arrivo dell’auto medica in supporto al personale infermieristico, che seppur esperto e professionalmente preparato, potrebbe non essere sufficiente.

Il comitato intende da subito farsi promotore di una serie di manifestazioni a cui saranno invitati tutti i sindaci e le rappresentanze del territorio, nonché tutte le associazioni e i cittadini della Valle, in modo da riaffermare il ruolo di primaria importanza del servizio di emergenza urgenza in loco.

Già nella giornata di oggi - continua Angelo Piazza, presidente del neocostituito comitato- inoltreremo una nota al Dg Gennaro Volpe chiedendo il differimento dell’imminente intervento di demedicalizzazione previsto per il 118 di Vitulano".