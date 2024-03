Circello è il comune più "istruito" del Sannio. Soddisfazione del Sindaco Golia "Da sottolineare il ruolo cruciale svolto dai docenti del territorio, nei vari livelli scolastici"

“È con grande orgoglio che constatiamo il nostro posizionamento come comune più ‘istruito’ della provincia di Benevento e tra i primi in Campania. I dati rivelano chiaramente l'impegno e la dedizione dei nostri giovani verso l'istruzione, un pilastro fondamentale per lo sviluppo e il benessere della comunità. Il fatto che oltre l'84% dei residenti nella fascia d'età tra i 25 e i 49 anni abbia conseguito un diploma o un titolo di studio superiore è motivo di grande soddisfazione e conferma il valore che attribuiamo all'istruzione”.

Così il sindaco di Circello Gianclaudio Golia commenta, a margine di un incontro per le festività con gli alunni delle scuole elementari che hanno ricevuto in dono le uova di Pasqua, la classifica stilata e pubblicata da “Openpolis” che attesta che il Comune più “istruito” in provincia di Benevento è il suo, Circello.

“Vorrei sottolineare – aggiunge il primo cittadino - il ruolo cruciale svolto dai docenti del territorio, nei vari livelli scolastici, e il costante supporto dell'amministrazione comunale che rappresento. Abbiamo sempre considerato l'istruzione come una priorità assoluta e lavorato per garantire alle nostre scuole le risorse e l'assistenza necessarie per promuovere un ambiente educativo di alta qualità”.

“L'educazione è il fondamento su cui costruire un futuro prospero per la nostra comunità e continueremo a investire nell’istruzione e nella cultura come motore principale del progresso di Circello ma, soprattutto, nei nostri giovani per garantire loro le migliori opportunità possibili. Siamo determinati a mantenere questo standard di eccellenza", conclude Golia.