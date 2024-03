"Pellegrinaggio delle 7 Chiese" organizzato da Unità pastorale San Filippo Neri Giovedì Santo dalla 20 alle 24 a Santa Sofia e Sant'Anna, San Donato e Santa Maria della Verità

Prendendo spunto dalla tradizione beneventana dello "struscio" (visitare nella serata del giovedì scorso gli altari della reposizione in varie chiese della città), l'Unità pastorale San Filippo Neri, che raccoglie le comunità parrocchiali del centro storico di Benevento (Santa Sofia e Sant'Anna, San Donato e Santa Maria della Verità) ha ideato il "Pellegrinaggio delle 7 chiese". Domani, nella serata del Giovedì Santo, dalle ore 20 alle 24, si invitano i fedeli a compiere un atto penitenziale, visitando 7 chiese del centro storico di Benevento, tutte ricadenti nel territorio dell'unità pastorale: Santa Sofia, San Domenico, San Bartolomeo, Madonna del Carmine (detta di Sant'Anna), Basilica Cattedrale, San Donato, Madonna delle Grazie.

Per poter aderire al pellegrinaggio è necessario ritirare "La Credenziale" nella Chiesa del Santissimo Salvatore in Via Stefano Borgia (dietro il Palazzo del Governo) Giovedì Santo dalle ore 19.30 alle 22.00. Quindi si potrà intraprendere il pellegrinaggio penitenziale nelle 7 chiese. Al termine di ogni visita i Volontari timbreranno la tua Credenziale e, così, potrai completare il Pellegrinaggio delle 7 CHIESE! "La Credenziale" finale del pellegrinaggio andrà sempre ritirata presso la Chiesa del SS. Salvatore.