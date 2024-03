Trasporti. Ferrante (Mit), accelerata riapertura Foggia - Benevento a 8 aprile "La notizia di Rfi risponde alle mie puntuali sollecitazioni e rappresenta un’ottima notizia"

Sulla riapertura anticipata della tratta ferroviaria Benevento - Foggia interviene il sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante. "Con il sopralluogo che ho effettuato ieri presso il cantiere della galleria Starza, dove si è verificata la frana che ha causato l’interruzione della linea Foggia - Napoli, ho voluto verificare l’avanzamento dei lavori e accelerare quanto più possibile la riattivazione della linea. Ho sottolineat0o - ha rimarcato l'esponente di governo - la necessità di anticipare il completamento degli interventi sulla tratta Benevento - Ariano Irpino rispetto al termine ultimo previsto, visti i lavori già programmati lungo l’adriatica che avrebbero comportato ulteriori disservizi. Per questo la riattivazione della tratta già l’8 aprile, annunciata oggi da Rfi, risponde alle mie puntuali sollecitazioni e rappresenta un’ottima notizia per migliaia di cittadini. Ringrazio maestranze, progettisti e tecnici, come già fatto durante il mio sopralluogo, che stanno lavorando giorno e notte mettendo in campo un ulteriore sforzo richiesto per garantire in tempi rapidissimi il pieno ripristino della linea”.