Geolier alla Federico II. Canfora: "Bene: Università ha dovere di confrontarsi" Il rettore: "Il rapper ha fatto un ottimo lavoro: l'Università deve aprirsi alle complessità"

L'Università deve aprirsi al territorio: un pensiero che per la verità il rettore Canfora ha già declinato con diverse azioni che hanno reso l'ateneo sannita molto più centrale rispetto a prima nello sviluppo della città, basta pensare ad esempio al cambiamento che si è verificato in una zona come Santa Maria degli Angeli.

E dunque, in merito alla visita di Geolier alla Federico II Canfora dice: “Sono d'accordo con Matteo (Lorito ndr), l'Università deve essere un edificio aperto, una comunità viva e deve ascoltare e dare voce a tutti. Ben vengano esperienze più diverse: per mio stile amo il contraddittorio, per cui magari di fronte a polemiche amo affiancare alla voce anche una controvoce e promuovere il confronto. Poi penso che Geolier abbia fatto un ottimo lavoro raccontandosi e raccontando la sua storia ai giovani, la sua e quella di un quartiere difficile. Dover dell'Università è aprirsi al territorio, alle sue complessità e confrontarsi”.