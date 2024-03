L’olio di Capaci donato dal Questore di Benevento alle Diocesi della provincia L'ampolla donata all'arcivescovo Accrocca e al Vescovo Mazzafaro

Anche quest’anno, il Questore di Benevento, Giovanni Trabunella ha consegnato le ampolle con l’olio di Capaci all’Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Benevento Felice Accrocca e al Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita –Telese Terme – S. Agata dei Goti Giuseppe Mazzafaro.

L’olio di Capaci è prodotto dagli ulivi coltivati nel luogo dove il 23 maggio 1992 si consumò la strage di mafia in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli Agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Oggi, proprio in quel luogo sorge il Giardino della Memoria “Quarto Savona Quindici” con piante di ulivo dedicate ad ogni vittima innocente della barbarie mafiosa.

L’olio donato è stato consacrato in occasione delle messe Crismali per poi essere utilizzato durante tutto l’anno liturgico per l’amministrazione dei Sacramenti.