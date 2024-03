"MoviMenti": lo sport come strumento di relazione e inclusione Il progetto è stato presentato presso il Cesvolab Benevento

Si è tenuta lo scorso 27 marzo, presso la sede del Cesvolab di Benevento, la presentazione del Progetto MoviMenti, sostenuto con i Fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, alla presenza di Maria Cristina Aceto,

direttrice Cesvolab, Daniele Romano, responsabile Fisch Campania, Giuseppe Gallo della Social Lab76 e i referenti dell’associazione La Clessidra Onlus. L’incontro a cui hanno partecipato i beneficiari del progetto, è stata un’importante occasione di riflessione sulla disabilità psichica e sullo stigma di cui spesso le persone affette da tali patologie sono affette. Il progetto MoviMenti nasce da una proposta condivisa tra la Cooperativa Social Lab76 e l’Associazione La Clessidra con la finalità di strutturare un percorso di inclusione sociale attraverso lo sport. “Con la realizzazione di percorsi ludico-sportivi sia di squadra sia individuali – ha affermato Giuseppe Gallo, referente della Cooperativa sociale Social Lab76 – ci proponiamo di aiutare i beneficiari a

migliorare la propria capacità di adattamento, ad imparare ad affrontare positivamente situazioni nuove, a migliorare e affinare alcune abilità prassico-motorie, a sviluppare la propria autonomia, partendo da situazioni specifiche inerenti gli sport praticati, per via via imparare a generalizzare tali acquisizioni e trasferirle anche nella vita quotidiana, con la finalità di aumentare la propria autostima.

Da qui la presentazione del Progetto che avrà durata annuale: “I percorsi sportivi programmati sono destinati a persone con disagio psichico ed a coetanei normalmente abili (“atleti partner”). Gli “atleti partner” favoriranno nei compagni con disagio, l'acquisizione di gesti tecnici attraverso naturali meccanismi di imitazione, li facilitano

nell'acquisizione di schemi di gioco, li favoriscono nel maggior coinvolgimento possibile.

Oltre alle attività sportive in palestra saranno programmate anche altre attività di socializzazione, come le escursioni di “Urban Trekking”. Il Trekking Urbano è una forma di “attività motoria dolce”, adatto a tutte

le età e a tutte le stagioni. Gli itinerari proposti partiranno dal centro dei Comuni individuati in provincia di Benevento e si svilupperanno seguendo tappe estemporanee dove le Pro Loco di riferimento racconteranno la storia dei luoghi. I percorsi programmati saranno chiaramente accessibili a tutti.

Durante il progetto inoltre, un nostro animatore sociale insieme ai volontari, si occuperà di strutturare delle attività di socializzazione extra-sportive provando a coinvolgere anche i familiari degli utenti.

Tutte le attività sportive prevedranno momenti di comune incontro finalizzati allo sviluppo della dimensione psico-motoria e sociale dei beneficiari. In preparazione di tale attività sono previste sia brevi attività teoriche, sia una preparazione fisica iniziale predisposta dagli operatori sportivi.”