Piste Ciclabili, Palladino: bene, ora completare riapertura Necessario l'affidamento delle strutture per evitare vandalismo

"Esprimo soddisfazione e ringrazio il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi per la riapertura e manutenzione dei tracciati ciclabili della Provincia di Benevento. Con particolare riferimento al tracciato di via "Acquafredda-S. Francesco", lo scrivente è intervenuto più volte e ha sollecitato spesso la struttura tecnica dell'ente Provincia perchè finalmente riaprisse la pista "Acquafredda" da tempo chiusa, restituendola alla pubblica fruizione".

Così il consigliere comunale Marcello Palladino che prosegue "Anche il Comitato di Quartiere Pezzapiana, spesso ha richiesto la riapertura del cancello d'ingresso ubicato alla via Valfortore con la messa in sicurezza del tracciato. La pista "Acquafredda" rappresenta uno spazio verde importante a pochi Km dal centro e dalla Stazione centrale e inserita nel contesto delle contrade "Pezzapiana - Acquafredda", di cui possono fruire i cittadini per il tempo libero e lo sport.

V'è da dire tuttavia che, sebbene tale tracciato risulti lungo 3,5 Km, attualmente è fruibile per poco più di un km anche se gli spazi a disposizione per il tempo libero sono ampi. Auspico dunque che presto, si riescano a reperire le risorse utili alla completa riapertura della pista ciclabile e intervenire ove necessario, per metterla interamente in sicurezza. Attualmente sono in corso lavori di pulizia e manutenzione del verde e, senza dubbio, l'affidamento per l'apertura, la chiusura, la vigilanza e la custodia ad una Cooperativa sociale rende l'impianto meno vulnerabile e più sicuro rispetto a probabili atti vandalici se non custodita. Colgo l'occasione per ringraziare anche il Consigliere Provinciale Capuano che si è interessato e spesso confrontato con lo scrivente per favorire la riapertura della pista ciclopedonale Acquafredda".