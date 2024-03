I giovani avvocati in visita all’Istituto Penale Minorile di Airola La sezione Aiga di Benevento hanno preso parte all'evento promosso in tutto il territorio nazionale

Un evento straordinario, quello organizzato dai Giovani Avvocati che nel corso delle festività pasquali si sono impegnati nella visita di 70 strutture penitenziarie, diffuse su tutto il territorio nazionale, di cui 9 istituti penali per minorenni.

La delegazione sannita, in data odierna, con il suo Presidente, Francesco Capuozzo, il responsabile Onac della sezione di Benevento, Luigia Barbato, i componenti del direttivo Domenico Cozzolino (responsabile Ufficio comunicazione del Coordinamento Aiga Campania), Elisabetta Esposito (segretario della sezione Sannita), Alberto Barbato (direttivo semplice), si è recata presso l’Istituto Penale Minorile di Airola, al fine di prendere cognizione anche delle condizioni di detenzione di coloro che, purtroppo giovanissimi, vedono limitata la propria libertà personale.

Sono stati accolti, con molto garbo e gentilezza istituzionale, dalla direttrice, Eleonora Cinque, alla “direzione” dell’IPM di Airola, solo da settembre 2023. Esperienza straordinaria, sotto il profilo professionale ed umano. Occasioni, come queste, permettono di prendere cognizione delle problematiche esistenti nelle strutture ed al contempo di valorizzarne gli aspetti virtuosi, soprattutto in questo momento storico in cui il tema carceri assume un grande rilievo sociale, oltre che giuridico. L’ Aiga di Benevento, si impegna a garantire una sempre crescente presenza e collaborazione con le strutture carcerarie, anche come intermediari e portatori di proposte concrete da elaborare nelle sedi istituzionali per far fronte alle sempre crescenti criticità che richiedono improrogabilmente una riforma strutturale del nostro sistema carcerario, italiano.