Festività pasquali: Benevento si prepara ad accogliere i turisti Musei e siti culturali aperti. "La città cresce e diventa attrattiva" commenta il sindaco Mastella

Dopo il sold out ormai annunciato per gli agriturismi nel Sannio Benevento si prepara ad accogliere i visitatori attratti dalle bellezze storiche, artistiche e monumentali.

E' la giornata di domani, quella del Lunedì in Albis, a rappresentare il momento più attrattivo e infatti sono già previste numerose visite ai siti culturali che hanno già annunciato le aperture.

Aperta, infatti, l'intera rete museale della Provincia cioè Museo del Sannio, Arcos e Sant'Ilario e sarà visitabile al pubblico anche la Rocca dei Rettori con la sua sezione museale e le sale espositive.

Aperti nei giorni di Pasqua e Pasquetta anche il Teatro Romano e l'Hortus Conclusus.

Porte aperte anche al Museo Diocesano. Visitabile anche Janua, il museo delle streghe.

Una scelta indispensabile al rilancio del settore.

Lo sottolinea il sindaco Clemente Mastella che rimarca "Il turismo cresce e Benevento diventa sempre più attrattiva, in questi giorni poi si arricchisce anche dei beneventani che vivono fuori e qui tornano per le feste".

Mastella spiega "È l'effetto della rigenerazione che stiamo attuando, Benevento si presenta molto più pulita e abbiamo finalmente restituito alla città l'Hortus Conclusus e il Museo Diocesano. Inoltre ogni settimana il Teatro Comunale si anima di artisti e spettacoli".

E ancora "La città cresce nell'estetica e nell'offerta come riconosciuto da tanti".

Infine ricorda l'iter per la costituzione del Museo Egizio con una fondazione che metterà insieme Comune, Provincia, Regione e Ministero della Cultura e sarà un'altra eccellenza qualificata".

Tra le prossime azioni da mettere in campo aggiunge "Spero di concludere per il campo da golf entro il prossimo anno. Un progetto che avrà ricadute positive per il turismo e l'economia generale della città. Proseguiamo – chiude - in modo rapido”. E sulle prossime europee chiarisce "Niente candidatura, rimarrò a fare il sindaco onorando l'impegno preso con la mia comunità".