Al via l'interruzione idrica a Benevento e in alcuni centri nel Sannio Ecco le zone interessate e gli orari da oggi 4 aprile e fino al 6 aprile 2024. Mappa delle autobotti

Dalle 16 di oggi interruzione idrica in gran parte della città e in alcuni centri della Valle Telesina per i lavori di realizzazione di nuovi tratti della condotta principale della Regione Campania per consentire il passaggio della nuova linea ferroviaria alta capacità – velocità Napoli – Bari.

Gesesa ricorda le zone e gli orari dell’Interruzione Idrica che interesserà i giorni 4-6 Aprile. Sospensione Idrica del 04/04/2024 per risoluzione interferenze della nuova linea ferroviaria e opere accessorie con esistente condotta dell’Acquedotto Campano DN 500.

Comune di Benevento

A decorrere dalle ore16 di giovedi 04 aprile e sino alle ore 16:00 di Sabato 06 Aprile, salvo imprevisti, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone:

• Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta;

• Contrade Coluonni e San Cumano

• Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri);

• Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco; • Zona San Liberatore e Monteguardia;

• Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;

• Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;

• Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso; Si precisa che per le contrade di Cancelleria e Piano Cappelle, solo in caso di consumi ordinari, l’erogazione è garantita dalla capacità di compenso del serbatoio “Cancelleria”.

GESESA SpA onde attenuare i disagi derivanti dall’interruzione idrica ha predisposto un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile che è stato recepito e messo a disposizione dai soggetti che dovranno realizzare i lavori indicati in oggetto.

Di seguito si riporta l’elenco degli orari e dei punti di stazionamento dei servizi sostitutivi di autobotti previsti: presidio Fisso P.zza Risorgimento area Mercato operativa dalle ore 16:00 del giorno giovedì 04 Aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 Aprile;

Presidio Fisso, in Via Benito Rossi operativa dalle ore 16:00 di Giovedì 04 Aprile fino alle 16:00 di Sabato 06 aprile;

Zona Capodimonte, presidio fisso, nel parcheggio antistante la Chiesa di S. Giuseppe Moscati, operativa dalle ore 16:00 di Giovedì 04 aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 aprile;

Zona Pacevecchia, presidio fisso, in Via A. Gramsci, operativa dalle ore 16:00 di Giovedì 04 aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 aprile.