Il San Pio protagonista nel Congresso Nazionale "Campus Cuore" Morgante: "Essere nella rete formativa dei futuri medici per noi è motivo d'orgoglio"

L’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento protagonista a Napoli durante l’XI° Congresso Nazionale Campus Cuore. L’AORN SAN Pio fa parte della rete di formazione della Scuola di Specializzazione dell’Apparato Cardiovascolare dell’ Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli diretta dal prof. Paolo Calabro’ .

Venerdì 5 e sabato 6 aprile 2024 gli specializzandi in Cardiologia delle tre Università della Campania (Federico II, Università degli Studi di Salerno e Vanvitelli) incontrano a Napoli i Maestri della Cardiologia Italiana. Un confronto sulle più recenti acquisizioni scientifiche nella diagnosi e trattamento farmacologico ed interventistico delle malattie cardiovascolari. L’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento sarà rappresentata dal Dr . Marino Scherillo Direttore UOC Cardiologia e Interventistica UTIC dell’AORN San Pio di Benevento.

Sono attesi oltre mille Cardiologi provenienti dalle varie regioni italiane per confrontarsi in una serie di Forum interattivi di discussione con gli Opinion Leader della Cardiologia Italiana.

Un evento formativo dedicato ai giovani specializzandi delle maggiori Università della Campania. Fra i temi rilevanti trattati nei due giorni, è previsto un ampio spazio per la prevenzione e il trattamento farmacologico delle complicanze cardiovascolari e renali per i pazienti affetti da Diabete Mellito. “Il Diabete è una patologia molto diffusa anche in Campania, che registra attualmente oltre 300 mila casi .In particolare, anche in Campania, si osserva un incremento del binomio killer per il cuore Diabete - Obesità, che oggi è possibile trattare con farmaci innovativi di comprovata efficacia cardio vascolare in base alle più recenti evidenze scientifiche”.

“ Essere nella rete formativa dei futuri medici è per noi motivo di orgoglio.. La cardiologia è una delle tante eccellenze della nostra Azienda Ospedaliera ed esserci sempre per i cittadini e per le nuove generazioni è frutto di una forte sinergia con le Istituzioni, impegno costante, passione e merito”, afferma il Direttore Generale Maria Morgante.