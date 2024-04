Rifiuti: con 'la mia Asia' la gestione diventa semplice e tascabile Un'applicazione che consentirà agli utenti di ricevere informazione e restare sempre aggiornati

“Asia diventa tascabile, digitale e pronta a seguire sempre i suoi utenti”. Così Anna Giova della Hart Studio che con il collega Amerigo Ievoli, ha presentato la nuova applicazione sviluppata per l'Asia di Benevento, questa mattina presso la sede dell'azienda di via delle Puglie.

Un'applicazione per smartphone, scaricabile gratuitamente, che consentirà ai cittadini di avere a portata di click una serie di informazioni e servizi, agevolando in tal modo il sistema di raccolta differenziata.

Gli utenti scaricandola potranno infatti ricevere informazioni importanti come il calendario del 'porta a porta', gli ecopunti, l'ecocentro comunale e ricevere in tempo reale notizie sul servizio.

“Un modo per continuare a migliorare per la città grazie all'Asia che svolge un ottimo lavoro” ha chiarito il sindaco Clemente Mastella.

Mentre l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa ha messo in evidenza che si tratta di un sistema di comunicazione con i cittadini che renderà tutto più semplice e immediato.

“E' un modo per avvicinare sempre più l'azienda ai cittadini e informarli in tempo reale di tutte le nostre attività” ha invece aggiunto Donato Madaro, amministratore unico Asia.

“La mia Asia” si compone di diverse sezioni:

calendario raccolta: con un supporto nella gestione quotidiana del conferimento dei rifiuti (sono presenti le diverse zone cittadine e gli orari con i relativi giorni organizzati per area);

“Dove si butta”: una sezione che fuga ogni dubbio su come e dove vadano conferiti i rifiuti;

prenotazione ritiro ingombranti: attraverso cui sarà possibile verificare la disponibilità ed effettuare la richiesta per la prenotazione dei materiali ingombranti;

resta aggiornato: un sistema di notifiche push con pubblicazione di notizie in evidenza su tutte le attività e gli eventi Asia che coinvolgono la città.

Inoltre sull'app è presente un sistema di recensione tramite cui ogni utente potrà sempre esprimere un giudizio rinnovabile ogni mese.