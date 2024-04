L'Hortus Conclusus si trasforma in un'aula di tribunale A Benevento una lezione speciale tenuta dal professor Christopher Heath

Stamani l'Hortus Conclusus di Benevento ha accolto una lezione speciale tenuta dal professor Christopher Heath, giudice presso le Commissioni di Ricorso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco di Baviera e professore di Proprietà Intellettuale presso l'Università di Maastricht. L'evento è stato organizzato dall'Università degli Studi del Sannio, nell'ambito del nuovo programma internazionale "Short term classes in foreign language" del Dipartimento di Giurisprudenza, coordinato dalla prof.ssa Camilla Crea.

La lezione ha rappresentato un'opportunità unica per gli studenti di giurisprudenza e i dottorandi di Diritto privato di interagire direttamente con un esperto di fama internazionale nel campo della proprietà intellettuale. Durante l'incontro, alcuni studenti hanno avuto l'occasione di interpretare le parti di attori e convenuti in un mock trial, focalizzato su un caso di contraffazione di marchio. Questa simulazione ha permesso loro di applicare le conoscenze teoriche acquisite in aula a una situazione pratica e di affrontare le sfide reali che si presentano nel campo legale.