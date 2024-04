"Autismo e neuropsichiatra infantile: l'impegno dell'amministrazione" De Pierro: con la Casa di Jonas un segnale importante

"La sindrome dello spettro autistico si sconfigge con necessarie convergenze tra scuola, famiglia e istituzioni e con importanti sinergie interistituzionali. L'amministrazione comunale di Benevento sull'autismo, grazie ai fondi Pics, darà un segnale di straordinaria attenzione: grazie alla partnership con l'Asl nascerà un centro altamente specializzato per le cure dedicate alla neuropsichiatra infantile e al disturbo dello spettro autistico. Sarà un supporto operativo per le famiglie e un tassello importante per aiutare i ragazzi e le famiglie alle prese con disturbi neuropsichiatrici", lo ha detto il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro partecipando stamane, in rappresentanza del sindaco Mastella, al convegno di Cesvolab 'Un posto per tutti'-Autismo e impatto sociale che si è svolto oggi all'hotel Traiano.