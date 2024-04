Open Week Donne: visite gratuite al Fatebenefratelli Dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell'iniziativa

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il prossimo 22 aprile, la Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le oltre 260 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa, tra queste l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

«Giunta ormai alla sua nona edizione, l’(H) Open week sulla salute della donna sottolinea nuovamente quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente», commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS.

Soddisfazione è stata espressa per l'iniziativa dal Superiore dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, Fra Lorenzo Antonio Gamos, che sarà parte attiva con i suoi medici da giovedì 18 Aprile fino a martedì 24 aprile secondo il seguente calendario:

Giovedì 18.04.2024: visita ginecologica + ecografia ginecologica e pap test dalle ore 9:00 alle 13:00

Venerdì 19.04.2024: visita cardiologica ed ECG dalle ore 9:00 alle 13:00

Domenica 21.04.2024: ecografia tiroidea/ecografia addome superiore/ ecografia mammaria dalle ore 9:00 alle 13:00

Lunedì 22.04.2024: consulenze di dietologia dalle ore 9:00 alle 11:00

visite dermatologiche dalle ore 8:00 alle 10:30

Martedì 23.04.2024: visite oncologiche dalle ore 9:30 alle 13:00

Per tutte le suddette prestazioni è necessario la prenotazione al numero 0824-771562 dalle 8.00 alle 14:30 dal lunedì al venerdì fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Attenzione particolare è dedicata alle donne vittime di violenza, per le quali il Fatebenefratelli offre consulenze in presenza con assistente sociale e psicologa in modo anonimo e con accesso libero nei giorni 18,19,22,23,24 aprile p.v. dalle ore 9:15 alle ore 12:00.