Sabato a Benevento "Lions Day 2024 - Solidarietà senza confini" Il 13 aprile dalle 10 presso il parco verde "Ponte Antonio Tibaldi"

Sabato 13 aprile, dalle 10 alle 13, il parco verde di “Ponte Antonio Tibaldi, farà da palcoscenico al “Lions Day 2024 - Solidarietà senza confini”. I Lions Club Benevento Host e Benevento Arco Traiano insieme ai club Avellino Host, Avellino Principato Ultra Morra de Santis, ai Leo Club Benevento Host e Leo Club Irpinia e con la partecipazione dei Cuccioli Lions del Club Benevento Arco Traiano, promuoveranno lo spirito di servizio e solidarietà comunitaria per far conoscere alla città i valori dei Lions.

Per celebrare questa giornata globale del “We Serve” ci sarà la partecipazione anche di altre associazioni cittadine con le quali i Lions condividono progetti e servizi.

La mattinata avrà inizio con un primo momento di birdwatching in collaborazione con la LIPU. Successivamente insieme con Legambiente e PlasticFree sarà pulita l'area tra ponte Tibaldi e il ponte Leproso, in compagnia dei racconti storici dell'avvocato Mario Collarile. Infine, ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli con i volontari di Nati per leggere.

Amore per la cultura, per l’ambiente e per i bambini saranno dunque i tratti caratterizzanti della giornata alla quale interverrà, tra gli altri, l’assessore all’Ambiente del Comune di Benevento Alessandro Rosa.