Benevento: Domani chiuso al traffico un tratto di via Annunziata Per lavori di manutenzione alla rete idrica

Venerdì 12 aprile, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, il tratto di via Annunziata compreso tra via Tenente Pellegrini e vico Borgia, verrà chiuso al traffico veicolare per consentire alla GeSeSa di effettuare degli urgenti lavori di manutenzione della rete idrica.