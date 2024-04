In pensione il luogotenente della Guardia di Finanza Roberto Ragucci Entrato nel Corpo nel novembre del 1984, ora il meritato riposo

Dopo quasi 40 anni al servizio dello Stato, dei cittadini e in campo per la tutela della legalità, specialmente quella economica, il luogotenente della Guardia di Finanza Roberto Ragucci si è congedato. Per il sottufficiale è arrivata la meritata pensione.

Un percorso qualificato e scandito da successi professionali e personali quello attraversato dal luogotenente Ragucci che si era arruolato nel novembre del 1984 come allievo finanziere presso la scuola di Rovigo. Da quel momento, ha scalato tutte le tappe e prestato servizio in numerose città d'Italia. Numerosi gli encomi, le riconoscenze e le onorificenze riconosciute al sottufficiale durante la sua carriera. Nel 2014 la nomina a Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica. Roma, La Spezia, Taurianova, Napoli e Benevento le sedi di servizio.

Nel 1996 dopo il corso di formazione diventa maresciallo. Poi la promozione a Luogotenente nel gennaio del 2020 ad oggi.

Impegnato in numerose indagini di polizia economica finanziaria, il luogotenente Ragucci lo scorso 10 aprile ha terminato il servizio presso il Nucleo Pef del comando provinciale della Guardia di Finanza di Benevento.