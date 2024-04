Comune e UniSannio: insieme per formare i dipendenti comunali Un corso per seguire gli aggiornamenti sulle nuove dinamiche del settore pubblico

Il Comune di Benevento e l'Università degli Studi del Sannio si uniscono in un progetto per la formazione continua dei dipendenti comunali. Il primo corso di formazione, intitolato "UNISANNIO in Comune", rappresenta un importante passo avanti nella promozione della crescita professionale e nell'elevazione delle competenze nel settore pubblico.

L'evento inaugurale avrà luogo il 23 aprile 2024, alle ore 11:45, presso la Sala dell’Assunta – Palazzo San Domenico, piazza Guerrazzi, Benevento. La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione di Gennaro Santamaria, dirigente del Comune di Benevento; Gianluca Basile, direttore generale dell'Università degli Studi del Sannio.

Intervengono: Gaetano Natullo, direttore del Dipartimento DEMM e responsabile scientifico del corso; Carmen Coppola, assessore al Personale del Comune di Benevento.

Concludono: Gerardo Canfora, rettore dell'Università degli Studi del Sannio; Clemente Mastella, sindaco del Comune di Benevento.

Il corso, concepito con l'obiettivo di fornire competenze specializzate e aggiornamenti sulle nuove dinamiche del settore pubblico, sarà articolato in moduli tematici mirati, tenuti da esperti accademici e professionisti del settore.

Questa collaborazione sinergica tra il Comune di Benevento e l'Università degli Studi del Sannio testimonia dell'impegno congiunto delle istituzioni locali e accademiche nel promuovere lo sviluppo professionale e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.