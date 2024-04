Piazza Orsini: resta chiuso il parcheggio No al ricorso dei privati, resta valido il provvedimento di decadenza del Comune

Con ordinanza della Sezione Settima del Tar Campania, è stato respinto il ricorso di Fivi srl contro il Comune di Benevento.

La vicenda è quella riguardante l’esercizio di un’attività di parcheggio a pagamento in piazza Orsini. I ricorrenti chiedevano l’annullamento e/o la declaratoria di nullità del provvedimento, datato 8 gennaio 2024, assunto dal dirigente del I Settore (Affari generali-Servizi istituzionali) che ha sancito la decadenza dell’attività di parcheggio a pagamento a piazza Orsini. L’ordinanza non ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti: nel dispositivo si legge, tra l’altro, che 'appare sufficiente a sorreggere la motivazione del provvedimento di decadenza la accertata violazione delle prescrizioni amministrative ritenute essenziali, ivi incluse la condizione che non venga apportata nessuna modifica allo stato dei luoghi e la condizione che non venga occupata la particella di proprietà comunale'. Pertanto resta valido il provvedimento assunto dal Comune di Benevento.