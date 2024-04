"Benevento? Che splendore": turisti affascinati dal Sannio Aumenta anche il numero dei visitatori che scelgono di pernottare

Pulita, efficiente, accogliente. L'opinione entusiasta dei turisti in visita, questa mattina, a Benevento è praticamente uno spot per il capoluogo sannita.

“Una città ricca di storia e cultura che permette una visita a misura d'uomo lontano dal caos delle mete più grandi” raccontano.

Perchè il lungo ponte tra il 25 aprile e il primo maggio premia le aree interne e Benevento in particolare. Per il settore turistico il capoluogo sannita fa registrare ottimi numeri e sono tante le presenze in gruppo o in visite non organizzate che scelgono l'antica città per immergersi nella sua storia e ammirare le testimonianze della sua millenaria cultura.

La cattedrale con la sua unica porta di bronzo, la Chiesa di Santa Sofia patrimonio Unesco, il maestoso Arco di Traiano, l'affascinante Teatro Romano sono solo alcune delle mete al centro delle preferenze dei turisti a passeggio lungo Corso Garibaldi.

Gruppi dalla Puglia ma anche stranieri e visitatori non organizzati hanno scelto Benevento e cresce anche il numero delle presenze che si trattengono nel Sannio pernottando sul territorio e preferendo bed&breakfast e case vacanze immersi nel verde.

E affascina anche la leggenda delle streghe come testimoniano dal Museo Janua “Al di là dei ponti è aprile che ha premiato la città di Benevento - conferma Maria Scarinzi – è andata davvero benissimo. Abbiamo lavorato tanto con il turismo scolastico con tanti visitatori soprattutto dalla Puglia. Le streghe ed il loro mondo magico piace e per noi è una conquista ricevere tante testimonianze antropologiche di tradizioni popolari di altri luoghi”.