Arco di Traiano. Danneggiato pannello multimediale del Lapidarium - FOTO Il gruppo consiliare del Partito democratico: gesti che non possono essere derubricati a ragazzate

"Siamo alle solite. Il Lapidarium, posto accanto al Monumento Simbolo di Benevento è stato vandalizzato. Uno schema purtroppo ricorrente nelle dinamiche cittadine: si installa un' opera, una suppellettile, un decoro e bastano pochi giorni o in alcuni casi poche ore per vederla vandalizzata". Ad intervenire il gruppo consiliare del Pd dopo che una parte della struttura, precisamente alcuni pulsanti multimediali del "voi siete qui" che indicano le tappe e i monumenti della città, sono stati sradicati dalle loro sedi.

"E in questo caso - rimarca il Pd - si colpisce un'opera per cui, ricordiamo, era stato annunciato pure un sofisticato programma di sorveglianza a prova di professionisti del crimine, e poi bastano semplici vandali, probabilmente ragazzini, per arrecare danno.

Sì perché non solo non c'è il sofisticato sistema di sorveglianza, ma da quanto sembra non funzionano neppure le telecamere in zona.

Eppure proprio l' opposizione negli incontri in commissione ha spesso sollecitato l' amministrazione a provvedere efficacemente per la sorveglianza e la vigilanza di queste opere, evidentemente in maniera vana.

Al netto di ciò tuttavia - concludono i consiglieri comunali -, e della doverosa repressione che deve essere fatta di gesti che non possono essere derubricati a ragazzate, sarebbe opportuno anche sensibilizzare i nostri ragazzi alla bellezza della nostra città. Educarli, magari in un dialogo con gli istituti scolastici, al rispetto e all' importanza dei nostri monumenti: bisognerebbe pensare anche a questo, viste le evidenze, e non solo a spendere frettolosamente finanziamenti per opere discutibili o incomplete".