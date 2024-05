Lavori scuole, esplode la protesta a Benevento: manifestazione in Provincia FOTO - Questa mattina studenti, genitori e alcuni docenti dinanzi alla Rocca dei Rettori

Manifestazione della comunità scolastica dell'Istituto Galilei – Vetrone di Benevento davanti alla Rocca dei Rettori. Questa mattina, studenti, genitori e alcuni docenti hanno protestato per chiedere una soluzione diversa da quella prospettata per il loro Istituto.

Le classi piazza Risorgimento dovrà infatti trasferite presso l'Istituto Agrario di Piano cappelle per consentire i lavori di edilizia scolastica promossi per la ricostruzione degli istituti.

Una delegazione è ora stata ricevuta dai vertici della Provincia.

