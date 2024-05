Vertici interregionale e regionali della Guardia di Finanza a Benevento I generali Augelli e Trotta ricevuti dal prefetto Carlo Torlontano

Il prefetto di Benevento Carlo Torlontano ha ricevuto il generale di Corpo d’Armata Vito Augelli, Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza di Napoli, accompagnato dal generale di Divisione Giancarlo Trotta, comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza e dal comandante provinciale, il colonnello Eugenio Bua.

Il Prefetto, nel dare il benvenuto al Generale di Corpo d’Armata Augelli durante il colloquio ha ringraziato per l'alta professionalità e il prezioso contributo fornito dalla Guardia di Finanza in favore del territorio beneventano e per il supporto fornito alla Prefettura, nei diversi settori di interesse.

Il prefetto Torlontano ha auspicato “il proseguo di una costante e proficua collaborazione istituzionale nell'interesse della collettività, finalizzata al mantenimento degli attuali eccellenti rapporti di collaborazione e sinergia esistenti tra le Forze di Polizia, testimoniati dai positivi risultati raggiunti anche a seguito di quanto concordato e pianificato nell’ambito delle settimanali riunioni tecniche di coordinamento”.