Gesesa: irregolarità nell'erogazione idrica in zona San Modesto Per lavori sulla rete, nel pomeriggio di martedì

GESESA comunica che a causa di lavori sulla rete idrica, si potranno verificare disservizi nell’erogazione quali bassa pressione e/o mancanza acqua dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di martedì 28 maggio 2024 nelle seguenti zone del Comune di Benevento: Via Luigi Piccinato,Via Venezia, Piazzale Martiri delle Foibe, Piazzale Matteo Renato Dionisi, Parte di Via Napoli (lato San Modesto),Via Giovanni Capasso Torre, Via Milano, Via Bari, Via Gennaro De Rienzo, Via Salerno, Via Bologna, Piazza San Modesto, Via Cesare Battisti, Via Torino, Via Palermo, Via Ferdinando Gregorovius , Via Teodoro Mommsen, Via Anna Severino , Via Raoul Follerau e Via Giuseppe Maria Galanti. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.