Benevento: l'Asl presenta i programmi rivolti alle scuole Domani presso la sede di via Oderisio

Il 28 maggio 2024 dalle 8.30 alle 13.30, presso la Sala Conferenze dell'ASL BN, in via Oderisio, Benevento si svolgerà la presentazione del Catalogo delle offerte formative ed educative rivolte a tutte le scuole di Benevento e provincia, per l'anno scolastico 2024/2025.

Il Direttore Generale dell'ASL BN, dott. Gennaro Volpe, che aprirà l’incontro con i rappresentanti degli istituti scolastici, ha così commentato: “Sono lieto di portare i miei saluti per una iniziativa a cui tengo particolarmente ed alla quale i nostri specialisti della salute, in continuità con gli anni precedenti, stanno lavorando per la “costruzione” di una cultura della salute e del benessere attraverso e grazie agli insegnanti, alle famiglie ed agli alunni. La nostra missione è quella di costruire un sistema integrato e continuativo di educazione alla Salute, che coinvolga tutti gli attori del territorio, a partire da chi è impegnato a formare le nuove generazioni. Ogni programma inserito nel Catalogo prevede corsi di formazione specifici per i docenti, materiali e metodi utili per coinvolgere gli alunni, le famiglie e tutto il tessuto sociale. La “Rete” è il modello e la chiave per raggiungere i nostri obiettivi di Prevenzione e di Salute. Invito, pertanto - conclude il DG - tutte le scuole di ogni ordine e grado a partecipare e aderire ai programmi che si ritengono prioritari in base ai bisogni ed alle peculiarità delle proprie classi”.