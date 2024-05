Ambulanze 118 senza medico: a luglio in campo il nuovo piano L'annuncio del direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe

“Altri medici hanno lasciato il servizio di emergenza-urgenza, siamo in affanno”. Il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe fa il punto sulla situazione del 118.

La riorganizzazione del sistema, varata per far fronte alla carenza di medici, prevede infatti il soccorso con ambulanze senza medico a bordo ma con infermieri e attrezzate con strumentazione altamente tecnologica, e con il supporto delle auto mediche in tutto il Sannio.

Un piano che però non è ancora entrato in vigore e Volpe dettaglia “Stiamo lavorando in grande affanno perchè il numero dei medici dell'emergenza continua a scendere. I nostri medici stanno tentando di assicurare qualcosa in più senza però garantire le ferie. Dal mese prossimo, invece, dobbiamo assolutamente assicurare le ferie per i medici in servizio e dunque dobbiamo attuare il programma varato ma sempre evitando ogni problema”.

La dichiarazione del numero uno dell'azienda sanitaria a margine della presentazione de progetto Scuole che promuovono salute.

Novità anche per “La casa di Jonas”, un progetto realizzato grazie ai fondi Pics dal Comune e affidato all'Asl che vi ha previsto l'ubicazione del polo materno-infantile.

“Abbiamo avuto in consegna l0edificio qualche giorno fa – spiega Volpe – stiamo lavorando agli spazi con gli arredi, nel giro di un mese l'apriremo almeno per il servizio di neuropsichiatria infantile”.