Centraline di monitoraggio in agglomerato industriale di Ponte Valentino "Intercettano le emissioni odorigene e verificano i parametri previsti nelle singole autorizzazioni"

Il presidente dell'Asi di Benevento, Domenico Vessichelli comunica che nell'area industriale di Ponte Valentino sono in corso di installazione le centraline di monitoraggio - che intercettano le emissioni odorigene e verificano i parametri previsti nelle singole autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti alle aziende - presso le fonti di emissione già individuate in precedenza.

"Provvederemo, nei prossimi giorni - spiega Vessichelli -, a rilasciare le password di accesso al sistema alle Autorità preposte, per garantire massima trasparenza nelle procedure. Così come preannunciato il giorno di insediamento della mia Presidenza, la governance che rappresento ritiene prioritaria la tutela della salute dei cittadini e, per tale motivo, continueremo ad adottare iniziative che possano garantire tale esigenza".