Benevento celebra la Festa dell'Ambiente: studenti protagonisti In Villa la terza edizione della manifestazione di Comune e Asia

Energia pulita, raccolta differenziata, riciclo, agricoltura sostenibile e tante altre buone pratiche al centro della Festa dell'Ambiente in programma oggi, in villa Comunale, a Benevento. Istituzioni, associazioni, scuole e imprese insieme per celebrare la giornata mondiale dedicata alla protezione dell'ecosistema naturale.

Promossa da Asia e Comune di Benevento “La Festa dell'Ambiente è alla sua terza edizione – ha spiegato l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa -. E' un po' il nostro compleanno perché facciamo il punto di un anno di attività e di impegno con la cittadinanza, le associazioni e le scuole. E per loro oggi ci saranno dei premi. Abbiamo puntato tutto sui bambini che sono il nostro vettore sano delle corrette pratiche ambientali”.

Sostenibilità e comunicazione per l'Ambiente

“Sostenibilità ambientale e comunicazione su questi temi di nuovo al centro dell'evento – ha aggiunto Donato Madaro, amministratore di Asia Benevento -. Puntiamo al coinvolgimento delle scuole, dei cittadini, delle contrade. Un momento in cui diamo spazio agli stakeholder sul tema di migliorare la sostenibilità ambientale in un'ottica di collegamento della filiera impiantistica che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni con la gestione dei fondi Pnrr”.

“Una splendida iniziativa – ha detto Clemente Mastella, sindaco di Benevento – che spiega bene il nostro modo di vivere la città e la sua governance”.

Giochi, sport e imprese da raccontare

E gli studenti sono stati dunque protagonisti tra i tanti stand allestiti nel parco verde cittadino: con sport, giochi, sfide, momenti di creatività e spettacolo.

Protagoniste anche le imprese che hanno coinvolto i ragazzi illustrando le loro diverse realtà. “Siamo felici di essere presenti per il territorio e di poterci confrontare con le giovani generazioni per illustrare loro l'impegno dell'Ivpc” ha evidenziato il project engineering Ivpc Ernesto Casciano. Ospite dello stand Ivpc anche l'Anev, l'associazione nazionale energia del vento “E' un onore comunicare con le nuove generazioni in un confronto che arricchisce sempre – aggiunge Francesco Rosa, collaboratore Anev -. Ai ragazzi faremo conoscere, attraverso un simulatore di realtà virtuale, la tecnologia che ci permette di mettere in campo esercitazioni di sicurezza all'interno di parchi eolici”.

I Giovani: speranza per il futuro

E arriva da Confindustria, invece, la sollecitazione per il settore “Come già espresso in altre occasioni di confronto crediamo essenziale risolvere le problematiche legate al piano gestione rifiuti di cui, dopo otto anni, la provincia di Benevento è ancora carente – incalza Giuseppe Pancione, presidente sezione Ambiente di Confindustria Benevento -. Uno strumento fondamentale per il completamento del ciclo di economia circolare della nostra provincia. Oggi come Confindustria siamo davvero felici di essere vicini ai ragazzi che rappresentano la nostra speranza, in particolare per l'ambiente”.