Confindustria alla Festa dell'Ambiente 2024: fondamentale sensibilizzare giovani In villa gazebo della Ivpc con Anev e un simulatore per operazioni e manutenzione su turbina eolica

Si è tenuta oggi la Festa dell’Ambiente 2024 organizzata da Asia e Comune di Benevento (vedi altro servizio), che ha visto una forte presenza di Confindustria Benevento.

Lo stand organizzato dalla Sezione Ambiente (presenti le aziende: B for Pet; Ecologia della valle; Ecologia Sannita; Ianchem; Lavorgna; New Vision; Tecnobios; Sanav) è stato strutturato quale un punto di orientamento informativo e divulgativo per le imprese del settore, interessate ad aumentare la consapevolezza degli impatti ambientali e dei rischi connessi.

La presenza di Confindustria anche con il gazebo della IVPC voluto dal presidente Oreste Vigorito per dare merito ad una manifestazione altamente significativa per il forte valore educativo nei confronti dei più giovani. All’interno del gazebo ANEV, l’Associazione Nazionale Energie del Vento, ha portato un simulatore di realtà virtuale con il quale i presenti hanno potuto accedere a SIMULWILD, un’applicazione per esercitazioni di Operation & Maintenance su una turbina eolica.

Con la delegazione industriale sannita anche il gazebo della New Vision, azienda titolare di un impianto di compostaggio.

“Confindustria Benevento dedica molta attenzione alle tematiche ambientali – ha spiegato Fulvio Rillo vicepresidente con delega all’ambiente - e lo fa anche attraverso attività di divulgazione e promozione come quella odierna finalizzate a fare sintesi tra i principali attori territoriali e soprattutto a sensibilizzare le giovani generazioni.

Siamo consapevoli de ruolo di primo piano che le imprese svolgono in questo ingranaggio che deve condurre il paese al raggiungimento degli obbiettivi del Green Deal e spinti dal nostro senso di responsabilità portiamo avanti i progetti che possano consentirci di andare in questa direzione.

Il Nostro plauso - ha concluso Rillo - ai promotori dell’iniziativa e soprattutto alle nostre imprese associate, che ispirano la propria attività ai principi di sostenibilità ambientale".

“L’importanza di manifestazioni come quella di oggi è enorme: sensibilizzare tutti e in particolare le nuove generazioni circa l’importanza della cura e della tutela dell’ambiente è un nostro obiettivo e prima di tutto un dovere - spiega Giuseppe Pancione presidente della Sezione Ambiente di Confindustria Benevento. Lavorare nel settore ambientale è infatti una grande responsabilità, perché ci impegniamo ogni giorno per la salvaguardia del nostro pianeta. Tale responsabilità ci porta ad agire con il massimo impegno nella consapevolezza che l’oggetto delle nostre azioni è il bene più prezioso che possiamo lasciare in eredità alle nuove generazioni.

Le attività delle aziende della Sezione Ambiente di Confindustria, che rappresenta 77 milioni di fatturato e 700 dipendenti, senza considerare l’indotto, garantisce - ha rimarcato Pancione - nel territorio provinciale la continuità dei servizi di raccolta e gestione rifiuti che ci hanno consentito ad oggi di raggiungere un tasso raccolta differenziata e di riciclaggio tra i più virtuosi in Italia. Ma non posso non rimarcare ancora una volta che nonostante questo scontiamo una pianificazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani inesistente, ad otto anni dalla legge regionale che ne ha definito gli indirizzi. A questo si aggiunge la impossibilità di un dialogo costruttivo con l’Ente d’ambito territoriale che avrebbe dovuto ad oggi garantire tale pianificazione, nonostante i nostri continui tentativi. Tutto si traduce in costi insostenibili sia per gli operatori privati, aggravati anche dall’incertezza del loro ruolo negli scenari futuri, che per la collettività tutti.

Ho appreso di una forte presa di posizione della Regione nei confronti dell’impasse latente, spero - auspica - che possa essere un punto di partenza per percorrere nuove strade rispetto a quelle fino ad oggi ipotizzate, e che si possa iniziare serenamente a ragionare su una collaborazione tra pubblico e privato che possa essere foriera di risultati concreti e tangibili.

Le nostre imprese sono in grado di mettere esperienza, competenza e risorse a servizio della collettività, con l’obiettivo di essere riconosciuti come interlocutori privilegiati e partner affidabili, in grado di contribuire attivamente alla gestione sostenibile dei rifiuti mantenendo costi competitivi rispetto al mercato e salvaguardando l'ambiente.

La sostenibilità non può essere solo uno slogan: è il momento di smettere di rimandare e iniziare ad assumerci tutti le nostre responsabilità, ciascuno nei rispettivi ruoli. Solo con un impegno condiviso possiamo garantire un ambiente sano e vivibile per le generazioni future”.

Dopo la fase espositiva il vicepresidente di Confindustria Benevento Fulvio Rillo e il presidente della sezione Ambiente Giuseppe Pancione hanno premiato l’associazione “INSIEME PER”, associazione composta esclusivamente da famiglie che gestiscono problemi di disabilità, per il suo impegno sul territorio, e che ha collaborato alla manifestazione realizzando dei bellissimi fiori in materiale riciclato utilizzati come premio con lo slogan “FIORI DI CARTA, CUORI DI CRISTALLO: il mondo accessibile è un futuro possibile”.