Trasferimento Galilei–Vetrone, protestano studenti: non è giusto mandare via noi FOTO - In concomitanza dell'inaugurazione del laboratorio Unisannio. Oggi vertice in Provincia

Protesta questa mattina degli studenti del Galilei Vetrone di piazza Risorgimento a Benevento che con slogan e cartelli hanno accolto le istituzioni presenti all'inaugurazione del nuovo laboratorio del dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio realizzato all'interno del cortile del Liceo ed istituto tecnico per Geometri dell'Università del Sannio.

Studenti, docenti e personale Ata in agitazione da giorni per rimarcare il loro no al piano dei trasferimenti che la Provincia – proprietaria dell'istituto scolastico – vuole attuare per consentire l'abbattimento e la ricostruzione delle scuole a piazza Risorgimento.

In pratica gran parte dell'istituto tecnico per geometri e Liceo Scientifico Galilei – Vetrone dovrà essere abbattuto. Secondo i manifestanti, però, la restante porzione di fabbricato sarebbe sufficiente ad ospitarli fino al termine dei lavori. Struttura che resterà in piedi che invece è stata destinata al Liceo Classico di piazza risorgimento che dovrà invece essere ristrutturato.

Gli studenti del Galilei Vetrone dovranno, dunque, essere trasferiti all'Agrario di contrada Piano Cappelle, mentre gli studenti del Liceo Giannone potranno usufruire dell'edificio del Galilei.

“Non siamo studenti di serie B. Noi da qui non ci sposteremo” hanno rimarcato più volte gli studenti in sit in insieme a docenti e personale scolastico che hanno anche esposto una serie di cartelli al passaggio del presidente della Provincia, Nino Lombardi, del sindaco Mastella e degli altri ospiti all'inaugurazione della nuova struttura Unisannio. “Chiediamo alla Provincia di ascoltare la nostra proposta” hanno concluso gli studenti in attasa della nuova riunione che si dovrebbe tenere oggi in Provincia.