Inaugurato al Liceo Artistico il Festival dell'Arte 'Eros e Thanatos' Mastella sollecita: uscite allo scoperto, pronti e disponibili a darvi spazio e ospitalità

Il sindaco Clemente Mastella e la dirigente scolastica Annamaria Morante hanno inaugurato stamane al Liceo Artistico di Benevento 'Eros e Thanatos', dodicesima edizione del Festival dell'Arte.

"Uno splendido istituto che da tempo è un consolidato punto di riferimento in città", ha spiegato il sindaco Mastella complimentandosi con il personale scolastico e con i ragazzi. Poi la sollecitazione ad "uscire di più allo scoperto, noi siamo pronti e disponibili a darvi spazio e ospitalità: siete protagonisti del panorama artistico cittadino e avete il nostro sostegno disinteressato e sincero: anche nella prossima edizione di Città Spettacolo potreste dare un apporto artistico di rilievo, con un vostro spazio".

Poi il sindaco Mastella ha concluso ricordando l'importanza "del senso di comunità, dobbiamo essere arcipelago e non isola: il vostro acume artistico può dare un fondamentale contributo nel cogliere i tratti del Noi in luogo dell'Io e del bene comune".