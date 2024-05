Festa della Repubblica, ecco il programma a Benevento e gli insigniti Cerimonia alle 11 a piazza Castello con gli interventi di Prefetto, sindaco e presidente Provincia

Il prossimo 2 giugno ricorre il 78° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. A Benevento gli eventi celebrativi avranno inizio in Piazza Castello alle ore 11 con la rassegna del picchetto armato, la cerimonia dell'Alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti.

A seguire la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto della Provincia di Benevento Carlo Torlontano e le allocuzioni del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del presidente della Provincia, Nino Lombardi.

Durante la cerimonia avrà luogo la consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica con decreto del 27 dicembre 2023, concesse per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari, ai seguenti insigniti:

COMMENDATORE: Floriana Maturo, Viceprefetto in quiescenza.

UFFICIALE: Enrico Calandro, comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Benevento; luogotenente Michele FINELLI, Stazione dell’Arma Carabinieri di Vitulano; brigadiere Giovanni Carolla, Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Montesarchio; Gerardo Canfora, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Sannio;

Le onorificenze di Cavaliere ad Antonio Zarrillo, commissario della Polizia di Stato in quiescenza; Oreste Bruno, Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza; Giuseppe Vicerè, sostituto commissario della Polizia di Stato in quiescenza; al M° Pellegrino Russo, insegnante di musica Istituto Comprensivo Statale “Ilaria Alpi” di Montesarchio e Maestro dell’Orchestra di Fiati dell’Associazione Culturale e Musicale “G. Verdi” di Montesarchio (BN); al primo maresciallo Mario Caporaso, Comando 32° Stormo dell’Aeronautica Militare di Manfredonia; Ferdinando Creta, direttore artistico del Museo Arcos di Benevento e già direttore dell’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento.

Alle ore 17.00 si procederà all'Ammainabandiera in Piazza Castello.