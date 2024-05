Ecco il maxi laboratorio di Ingegneria civile dell'Unisannio FOTO - Inaugurazione. Il rettore Canfora: impiego anche per sicurezza sismica e alvei fluviali

L’Università del Sannio ha inaugurato oggi LInC, un laboratorio di ricerca sperimentale e didattica avanzata nell'area dell'Ingegneria civile, in pieno centro cittadino, a Piazza Risorgimento, all'interno dell'area dell aProvincia che ospita anche l'istituto tecnico per Geometri.

Un nuovo gioiello per la didattica ma a servizio non solo degli studenti ma anche delle aziende per le certificazioni dei materiali.

All'intenro della struttura, infatti, (un'area di 4000 metri quadri, di cui 800 sono adibiti a laboratorio, 90 a uffici e 1000 a spazio verde) trovano spazio complessi e sofisticati macchinari di ingegneria edile che servono a misurare i parametri di resistenza, deformazione e rottura dei materiali, specialmente quelli da costruzione.

Sul tetto, un giardino attrezzato di 400 metri quadrati. All’evento hanno preso parte giovani studenti e studentesse degli istituti Galilei-Vetrone, Alberti, Rummo, Giannone di Benevento e il Ruggero II di Avellino.

“Il nuovo edificio – ha spiegato il Rettore Gerardo Canfora – rappresenta un'infrastruttura strategica innovativa per l'Università, l'istruzione scolastica e il territorio sannita. Il nostro progetto di un’università campus urbano va avanti grazie alla rete di relazioni che stiamo costruendo. UNISANNIO e la città sono due facce di una realtà che può e deve crescere”.

Analisi dei materiali che "troveranno impiego in una serie di campi, a partire - ha spiegato ancora il rettore - dalla sicurezza sismica delle strutture a quella della gestione degli alvei fluviali. E' un laboratorio grazie al quale vogliamo offrire anche alle imprese del territorio una serie di servizi di qualità".

Concordi anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi: “Se cresce l’università cresce Benevento. La consegna alla città di una nuova opera è merito delle istituzioni, delle persone e delle competenze”.

Nicola Fontana, direttore del Dipartimento di Ingegneria UNISANNIO, ha sottolineato: “Il nuovo laboratorio LInC è dotato di attrezzature e macchinari all'avanguardia, che permettono l'esecuzione di prove sperimentali in diversi ambiti dell'ingegneria civile, tra cui la caratterizzazione meccanica dei materiali da costruzione, l'ingegneria sismica e le costruzioni idrauliche. Le attrezzature e i macchinari all’avanguardia che ospita sono al servizio della nostra ricerca ma anche delle imprese del territorio. Un laboratorio per le prove sperimentali sui materiali da costruzione, un laboratorio di prove ufficiale per le imprese”.

Giuseppe Maddaloni, docente di Tecnica delle costruzioni all’Università del Sannio, ha aggiunto: “Il LInC è una scommessa vinta per l'Università degli Studi del Sannio, un sogno realizzato partito da un’idea della professoressa Marisa Pecce, che 15 anni fa ha creduto nella creazione di un laboratorio di ricerca nell’area civile. Questo lab non è un classico spazio anonimo, ma un elemento distintivo dell’identità visiva dell'università. Un filo conduttore caratterizza le nostre strutture in città. Un ringraziamento particolare va ai nostri architetti e ingegneri che lavorano alla progettazione e realizzazione delle opere”.