"Fai bella l'Italia": c'è la giornata ecologica Fai Cisl Il 1 giugno iniziativa per l’ambiente. Con rappresentanti sindacato agroalimentare e di Terra Viva

E' in programma domani, sabato 1 giugno, la sesta edizione di “Fai Bella l’Italia”, Giornata nazionale Fai Cisl

per la Cura dell’Ambiente, iniziativa del sindacato agroalimentare nata per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese verso la salvaguardia del territorio. La campagna, svolta in collaborazione con Terra Viva - Associazione Liberi Produttori Agricoli e Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche, coinvolge tutte le federazioni regionali del sindacato agroalimentare e ambientale della Cisl con eventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e ambientale.

Per questa edizione la Fai Cisl Campania ha scelto di svolgere l’iniziativa a Benevento, presso la struttura “MUSA” Polo Museale dell’Agricoltura e del Lavoro Agricolo, coinvolgendo operatori e dirigenti del sindacato, il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune di Benevento, nonché il Presidente dell’UNCEM Campania e tutti i Presidenti delle Comunità Montane e dell’Ente Parco Taburno-Camposauro, Associazioni ambientali e alcuni lavoratori e lavoratrici del comparto forestale e agroalimentare.

In particolare, la mattinata del 1 giugno sarà dedicata alla pulizia, sfalcio e recupero dell’area adiacente i “Giardini dei Sensi”.

Alle ore 12.00 VI edizione FAI BELLA L’ITALIA: Ambiente e Territorio, con la proiezione di un video sulle varie iniziative dal 2019 al 2024 e a seguire tavola rotonda tra il sindacato FAI CISL e tutti i Presidenti degli Enti.

Alle ore 13.00, inoltre, nell’area pic-nic adiacente la struttura MUSA si terrà un momento conviviale con tutti gli intervenuti.

“Tutti i partecipanti – informa il Segretario Generale della Fai Cisl Campania, Bruno Ferraro – avranno a disposizione guanti, cappellini, magliette e sacchi per la raccolta differenziata. La campagna “Fai Bella l’Italia” identifica sempre più la nostra Federazione e rappresenta la nostra vocazione ad essere il sindacato del territorio e delle periferie, l’organizzazione che si prende cura della persona, del lavoro e dell’ambiente, abbracciando le sfide per la transizione ecologica e la ripartenza del Paese, ancora alle prese con la crisi indotta dalla pandemia e dalle guerre in atto. Crediamo dunque sia molto importante consolidare azioni di rispetto e salvaguardia dell’ambiente, come quella promossa nell’area adiacente i Giardini dei Sensi del MUSA di Benevento dalla Fai Cisl Regionale, per dare l’esempio con un piccolo contributo concreto e lanciare messaggi di responsabilità, solidarietà, impegno civile”.