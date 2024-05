Domenica al Museo: il 2 giugno al Teatro Romano un "reading party" L'iniziativa per l'appuntamento ministeriale delle aperture gratuite nella prima domenica del mese

Il Teatro Romano di Benevento, come tutti i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente nella giornata del 2 giugno. “Si tratta di una scelta – scrive il Ministro Sangiuliano – attraverso la quale vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia”. Quest'anno il 2 giugno coincide con #domenicalmuseo, l'iniziativa del MiC che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici. L'Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento per l'occasione ha organizzato un "reading party" per gli amanti della lettura in uno spazio suggestivo, dove conoscersi, confrontarsi e divertirsi. L’idea è quella di staccare completamente dalla mondanità e dai social per ricostruire un momento di autentica lettura: i partecipanti porteranno con sé un libro, spegneranno il cellulare e leggeranno in silenzio nella magica atmosfera del Teatro. All'uscita chiunque potrà lasciare un suo pensiero, firmato o anonimo, che sarà postato sulla pagina fb del Teatro. L’iniziativa si avvale della collaborazione delle associazioni: Io per Benevento, Dante Alighieri, Lions Club Arco Traiano, Tanto per gioco, Arci Abasoirè e ANSPI Addolorata. Il teatro appartiene a tutti quelli che hanno voglia di viverlo.