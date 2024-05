Festa dello Sport alla Pascoli. "Bene connubio tra scuola e attività sportiva" De Pierro e Lauro: scuola così diventa luogo di crescita psico-fisica e integrazione

Il vicesindaco Francesco De Pierro e il consigliere delegato allo Sport Vincenzo Lauro hanno preso parte stamane alla Festa dello Sport dell'Istituto comprensivo Giovanni Pascoli.

"Ci siamo complimentati, a nome del sindaco Mastella e dell'Amministrazione, con personale docente e ragazzi per aver saputo coniugare scuola e sport, in un connubio estremamente prezioso. La scuola così diventa luogo di crescita psico-fisica e integrazione, assolvendo in maniera piena alla sua insostituibile funzione", scrivono il vicesindaco De Pierro e il delegato allo Sport Lauro.