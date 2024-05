La festa del Sacro Cuore di Gesù, momento di preghiera e devozione Solenne dodicina al Sacro Cuore di Gesù che si terrà tutti i giorni dal 4 al 14 giugno ore 19

È tempo di festa per il Sacro Cuore di Gesù che si appresta a iniziare l’intenso periodo di preghiera dedicato al Santuario in via Meomartini. Il parroco fra Gianluca Manganelli insieme alla fraternità della parrocchia dei Padri Cappuccini di Benevento è contento di accogliere quest’anno numerosi parroci della città in uno scambio di preghiera che unisce e fortifica la comunità cristiana locale.

Numerosi saranno i momenti di fede ma anche di divertimento per tutti coloro che vorranno visitare in quei giorni la Chiesa dei Cappuccini. Lodevoli le iniziative di tutti i gruppi impegnati nell’organizzazione della festa che impegna più di 150 persone tra stand gastronomici in piazza e cerimonie religiose dedicate.

Il Programma religioso prevede la Solenne dodicina al Sacro Cuore di Gesù che si terrà tutti i giorni dal 4 al 14 giugno ore 19. I parroci impegnati nei dieci giorni di preghiera saranno: mons. Antonio Raviele (parr. S. Anna e S. Antonio), don Maurizio Sperandeo (parr. dello Spirito Santo), don Marco Capaldo (Unità pastorale S. Filippo Neri), mons. Pasquale Mainolfi (parr. S. Gennaro), i frati Francescani della città, mons. Pompilio Cristino (parr. S. Maria di Costantinopoli), don Teodoro Rapuano (parr. S. Maria della Pace e S. Rita), don Lupo Palladino (parr. S. Giuseppe Moscati), don Gaetano Kilumba (parr. Maria SS. Addolorata), don Leonardo Lepore (parr. S. Modesto), p. Mimmo Parlavecchia (parr. S. Maria degli Angeli).

Il 15 Giugno alle ore 17 sarà celebrata la Santa Messa e alle 18.30 avrà inizio la solenne Processione con l’immagine del Sacro Cuore, accompagnata dalla banda Città di Montesarchio, il corteo religioso interesserà le seguenti strade: via Nenni, via Castellana, p.le Vittime civili di guerra, via Meomartini, parco viale Mellusi,via Piranesi, via Piermarini, via Vanvitelli, viale Mellusi. Al rientro si terrà la Messa solenne animata dall’Azione Cattolica.

Il 16 giugno le Sante Messe seguiranno gli orari: 7.30, 9.00, 10.30, durante questa cerimonia si terrà la consacrazione al Sacro Cuore dei bambini che hanno ricevuto quest’anno la Prima Comunione e la Messa sarà presieduta dall’Arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca, le altre celebrazioni saranno alle ore 12.00 e 19.00.