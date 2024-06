A Benevento la "Lectio Magistralis" dal tema "Il Conflitto Israele-Hamas" Organizzato dall'Unuci. Il generale Borreca ha relazionato su un argomento di drammatica attualità

A Benevento, presso il centro Diogene si è svolta una "Lectio Magistralis" dal tema "Il Conflitto Israele-Hamas". Relatore dell'evento, promosso dall'Unione Nazionale Ufficiali in congedo, è stato il generale Claudio Attilio Borreca.

Il generale Borreca ha presentato alla folta rappresentanza di soci e agli ospiti di altre associazioni tra cui ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e Magistrati, un argomento di drammatica attualità. Lo ha fatto “con eleganti argomentazioni fornendo ai partecipanti un excursus storico delle vicende relative ai rapporti israeliani e palestinesi.

“Partendo dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme a seguito della Prima Guerra Giudaica intercorsa tra l'Impero Romano e le popolazioni Ebraica tra il 66 ed il 70 d.c. inizia la grande diaspora verso l'Europa del popolo di Israele per arrivare al 14 maggio 1948 con Ben Gurion e la dichiarazione della nascita del nuovo Stato di Israele”.

Il relatore ha compiuto un viaggio di secoli di storia per illustrare i complessi rapporti tra ebrei e mussulmani in Medio Oriente. Rappresentando gli eventi, il generale Borreca si è avvalso di importanti ricostruzioni geografiche dei territori, illustrando l'evoluzione delle presenze in aree limitatissime con elevati indici demografici.

Attualizzando le vicende dal '900 ad oggi molte le puntuali citazioni di personaggi come il presidente Egiziano Nasser e la crisi del Canale di Suez, Moshe Dayan e la "Guerra dei 6 giorni", Golda Meyer e l'intervento del Mossad dopo l'attentato di Monaco, gli accordi di Camp David del 1978 con Carter, Sadat e Begin, la drammatica vicenda delle rivolte della Intifada per giungere ai giorni nostri con gli Accordi di Abramo del 13 agosto 2020 tra Israele, Emirati Arabi ed Usa per arrivare al 7 ottobre 2023 con l'attacco di Hamas a Israele nella Striscia di Gaza.

“Una conferenza affascinante – spiegano dall'Unione Nazionale Ufficiali in congedo - che ha tenuto i presenti sempre attenti ed interessati alle parole compiute, chiare e competenti dell'alto ufficiale.

Le conclusioni sono l'espressione di fatti di una realtà millenaria in perenne conflitto tra religioni, culture Stati diversi per il controllo e la vita in quelle che sono le "Terre di Dio".

Al termine il Colonnello Corbo ha ringraziato il Generale Borreca “per il duo straordinario intervento sottolineando, ancora una volta, che i fini Istituzionali dell'UNUCI sono anche e forse sopratutto di questi tempi, essere espressione di Cultura Militare”.