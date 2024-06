Benevento ai vertici della classifica per la transizione ecologica La soddisfazione del sindaco Clemente Mastella: la città sta affrontando la transizione con coraggio

"Benevento è ai vertici nazionali per i progressi compiuti in materia di transizione ecologica. Siamo primi nel Mezzogiorno e nella top five nazionale della classifica Censis-Green Blue: uno splendido risultato che premia la programmazione nel settore della difesa dell'ambiente, del suolo, del paesaggio e della qualità eco-energetica", lo spiega in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"Benevento ha affrontato la transizione green con coraggio. Abbiamo rinnovato la flotta degli autobus di città con mezzi a zero emissioni e di ultima generazione, attraverso un accordo con un'importante società del settore ci faremo trovare pronti anche per la diffusione su medio-larga scala dei veicoli elettrici con l'installazione di numerose colonnine, abbiamo aperto alle comunità energetiche come forma intelligente di transizione verso forme di consumo sostenibile. C'è un disegno complessivo per una città più verde e più europea: abbiamo piantumato, e continueremo, migliaia di alberi attraverso inziative nostre o in partnership. Dalla Villa comunale al Parco De Mita, alle numerose aree gioco per bambini o giardini per il tempo libero, prediligiamo una visione eco-compatibile e rispettosa dell'ambiente. Quest'ulteriore primato, certificato da un istituto prestigioso come Censis, è la dimostrazione della bontà del modello-Benevento".