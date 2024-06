Agenti della Polizia municipale di Benevento salvano un cucciolo di volpe Il piccolo animale è stato affidato alle cure dei veterinari dell'Asl

Gli agenti della Polizia Municipale di Benevento, coordinati dal comandante Pasquale Pugliese, durante un’attività di polizia stradale hanno individuato in prossimità di una scarpata che costeggiava una strada ad elevato transito veicolare un cucciolo di volpe disorientato e ferito. Gli agenti, non senza difficoltà hanno quindi deciso di intervenire e sono riusciti a prelevare la piccola volpe che altrimenti sarebbe finita quasi certamente investita da un'auto.

Allertato prontamente il servizio veterinario di zona ed in attesa del loro intervento, il cucciolo è stato trasportato in sicurezza presso il comando di Polizia Municipale per poi essere affidato alle cure dei veterinari intervenuti. Una storia a lieto fine e un plauso agli agenti della Municipale arriva dal comandante che ha evidenziato il costante impegno di uomini e donne "impegnati costantemente sul territorio al servizio della collettività al fine di prevenire fenomeni e garantire condizioni di sicurezza".