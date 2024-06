Lavori scuole, Mastella: "Stiamo cambiando geografia strutturale della città" FOTO - Questa mattina inaugurata la Scuola Cretarossa dopo i lavori di messa in sicurezza

"Stiamo cambiando la geografia strutturale della città. Nel modello urbano che stiamo costruendo la sicurezza delle scuole è prioritaria. L'inaugurazione di questa scuola a Cretarossa permette anche a chi, tra le famiglie, era più scettico, anche a causa dei piccoli sacrifici logistici da sopportare, di toccare il costato: ora c'è una scuola più bella e soprattutto adeguata agli standard di sicurezza anti-sismici", lo ha detto il sindaco Clemente Mastella durante la cerimonia inaugurale della scuola a Cretarossa che riapre dopo i lavori di riqualificazione e adeguamento sismico. "Saluto con affetto - ha detto poi il Sindaco - il dirigente scolastico Michele Ruscello che va in quiescenza: auspichiamo di poter valorizzare in altro modo la sua professionalità".

In apertura l'assessore alle Opere Pubbliche Mario Pasquariello e il consigliere delegato all'istruzione Marcello Palladino avevano ringraziato "la struttura tecnica e le famiglie. Abbiamo restituito alla città, in tempi ragionevolmente rapidi, un gioiellino".

Soddisfatto il dirigente scolastico Michele Ruscello che ha voluto ringraziare oltre che il Comune, anche l'Asia per i celeri lavori effettuati nelle ultime ore per il decoro degli spazi esterni dell'istituto messo in sicurezza ed ovviamente tutto il personale "scolastico, doccenti e non per aver supportato tutte le operazioni sin dal trasferimento a Capodimente che per il trasloco finale degli ultimi giorni".