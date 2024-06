Piazza Pacca riconsegnata alla città. Mastella: prima solo incuria, ora decoro FOTO - Questa sera inaugurato l'info point e lo slargo da tutti conosciuto come piazza Santa Maria

Ci voleva. Piazza Cardinal Pacca, da tutti a Benevento conosciuta come piazza Santa Maria, aveva bisogno di un restyling profondo e concreto che al di là delle stoccate politiche dei mesi scorsi evidentemente andava fatto almeno stando all'indice di gradimento dei residenti presenti questa sera quando l'intera amministrazione, con in testa il sindaco Clemente Mastella, l'hanno restituita alla città dopo il nuovo manto di asfalto, i nuovi stalli per la sosta redistribuiti e disegnati ex novo e l'info point per i turisti che sarà gestito dalla Pro Loco di Benevento.

Due, dunque, gli elementi nuovi della piazza: il front office turistico - tra i più contestati e probabilmente travagliati – ma che ha restituito nuove importanti scoperte archeologiche e l'abbattimento del muro a margine della piazza che ha ampliato la zona – ora illuminata e ripulita - in collegamento con i vicoli del quartiere Triggio. Un'area probabilmente appartenente al complesso delle antiche terme.

“A piazza Cardinal Pacca non c’era nulla, oggi c’è un luogo completamente riqualificato” ha affermato orgoglioso il sindaco Mastella.

“Nasce un luogo, a Piazza Cardinal Pacca, che dà un taglio netto con un passato che era solo incuria, rifiuti e null’altro. Abbiamo costantemente dialogato con la Soprintendenza – ha rimarcato -, con loro sono stati concertati tutti i passaggi: nessuno aveva mai pronunciato una parola fino a che non è arrivato questo progetto sui reperti. Poi – la stoccata all'opposizione - abbiamo scoperto esperti improbabili di archeologia. La verità è che ad ora non ci sono riscontri oggettivi, scientifici su ritrovamenti archeologici di rilievo. La verità è che piazza Cardinal Pacca, rinasce oggi: con l’info point per i visitatori, uno spazio verde estremamente gradevole, l’illuminazione delle mura antiche, l’asfalto completamente rifatto. Ancora una volta dove c’era buio, abbiamo portato la luce. Restano anche settanta posti per il parcheggio. Siamo sicuri che la città è con noi, in quest’ulteriore opera di riqualificazione urbana che rimedia a guai e inefficienze del passato. Continuiamo a costruire un puzzle di emozioni, bellezza e concretezza” ha concluso Mastella.

Lavori effettuati grazie ai fondi Pics e costantemente monitorati dal vicesindaco Francesco De Pierro: “La sedimentazioni della storia, la forza della luce e la scommessa sull'accoglienza turistica: la città riabbraccia Piazza Cardinale Pacca. E la ritrova riqualificata, con una nuova funzione urbana, con un look rinnovato e con uno splendido effetto illuminotecnico che per la prima volta valorizza un piccolo tesoro come le vestigia antiche circostanti. Oggi piazza Pacca trova un ruolo strategico nella proposta di un'offerta turistica coordinata, è uno spazio con nuovo asfalto e più verde. I Pics – ha continuato De Pierro - continuano a dare luce e bellezza alla città e oggi trasformano un non luogo in un'area rinnovata e valorizzata”.

Ed anche dal vicesindaco una bordata alle opposizioni: “Lo scetticismo di alcuni oggi viene sconfitto: dai teatrini montati dagli archeologi della vigilia, oggi si passa ad uno spettacolo di luce, verde e rifunzionalizzazione urbana. Basta dischi rotti, la musica è cambiata. A piazza Pacca, oggi il decoro, fino a ieri il degrado”.