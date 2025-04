Stavo uscendo di casa, me li sono trovati di fronte e mi hanno bloccato Benevento. Convalida dell'arresto di Pietro Cantone, al termine obbligo di firma per lui

Ha ricostruito quei momenti.. Stavo uscendo di casa quando me li sono trovati di fronte.... MI hanno bloccato, sono stato io a consegnare la droga, ha sostenuto Pietro Cantone, 27 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dalla Mobile per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, lo ha fatto questa mattina nel corso della convalida dinanzi al gip Salvatore Perrotta,rivendicando l'uso personale di quei 65 grammi di hashish custoditi in un mobiletto della cucina. 'Roba' che, come si ricorderà, era stata sequestrata al pari di un bilancino, un coltello e del denaro contante. Al termine, il giudice lo ha rimesso in libertà- era ai domiciliari – con l'obbligo di firma.