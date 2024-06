Sicurezza fiumi, i residenti di Pantano chiedono interventi più efficaci Il Comitato: lavori per realizzazione della scogliera abbiano inizio dal lato di contrada Cellarulo

Si è svolta nel pomeriggio di ieri una riunione tra il Comitato Pantano – San Vitale e i residenti della zona, alle porte di Benevento, che nel 2015 subì i maggiori danni provocati dall'alluvione.

Ora tutti chiedono che i lavori messi in campo dalla provincia per la messa in sicurezza del Calore e del Sabato, che proprio in quell'area confluiscono, vengano eseguiti in maniera diversa, ovvero in modo che l'intera zona di contrada Pantano venga preservata da ulteriori allagamenti dovuti anche a causa di una scarsa manutenzione del corso d'acqua il cui greto dovrebbe essere abbassato mediante la rimozione dei sedimenti. Allo stato, anche in base alla normativa vigente, questo tipo di intervento non è ancora previsto, a differenza di una 'riarginatura' mediante delle scogliere che in alcuni tratti prevede l'innalzamento delle sponde del fiume.

Ed è proprio in merito a questo che il Comitato con i residenti chiedono che i lavori per la realizzazione della scogliera abbiano inizio dal lato di contrada Cellarulo attraversando il ponte della ferrovia (sotto il quale si dovrebbe asportare anche il terreno riportato in passato) eliminando così la possibilità che l'acqua possa aggirare la scogliera riversandosi nella zona del vivaio a contrada Pantano.